Al via le manifestazioni celebrative per l’80° Anniversario dell’inaugurazione del Tempio di San Giorgio al Corso

Nell’ 80° Anniversario della consacrazione e inaugurazione del Tempio di San Giorgio della Vittoria/ San Giorgio al Corso, avvenuta il 23 e il 26 maggio del 1935, la Parrocchia di San Giorgio e l’Associazione Culturale Anassilaos danno l’avvio alle manifestazioni celebrative dell’evento con la presentazione di un agile volumetto che il prof. Antonio Marrapodi, benemerito autore di studi e ricerche sulle chiese reggine, ha dedicato “La Parrocchia di San Giorgio al Corso/Tempio della Vittoria” che si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 19,00 presso la Chiesa di San Giorgio. Oltre al parroco Don Antonio Santo e al Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida, interverrà il dott. Francesco Arillotta, storico, componente della Società di Storia Patria per la Calabria, che alla figura del Santo patrono della Città ha dedicato un importante e significativo studio. Sarà presente l’Autore. Nella stessa occasione sarà inaugurata presso la Chiesa una mostra fotografica realizzata dallo stesso Marrapodi. Comincia dunque con questa iniziativa – che sarà seguita dall’organizzazione di mostre di carattere storico-scientifico e da altri eventi che si susseguiranno per tutto il 2015 – la festa di un monumento che ha accompagnato la vita privata e pubblica di tanti reggini, a volte difficile e tragica, segnata dai bombardamenti della primavera estate del 1943 e dalla “rivolta” del 1970, altre volte serena, cadenzata dai ritmi e dai riti della vita quotidiana. N.B: la prevista cerimonia di consegna del Premio Anassilaos 2014 per la Cooperazione e la Solidarietà dei Popoli al Maestro Mons. Marco Frisina, compositore e maestro direttore della Pontificia Cappella Lateranense è stata rinviata per problemi organizzativi a domenica 8 febbraio p.v.