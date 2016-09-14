Al via le selezioni della SRC- Scuola di Recitazione della Calabria

Al via le selezioni per formare le classi effettive relative alla scuola di recitazione voluta fortemente dall’attore professionista Walter Cordopatri (nell’occasione veste i panni di Direttore Artistico). Le stesse avverranno nel trimestre in corso (settembre-ottobre-novembre) presso il Polo Solidale della Legalità a Cittanova (RC) e avranno lo scopo primario di selezionare il meglio della recitazione dell’intera regione, e non solo.

Successivamente alle selezioni, i corsi prenderanno avvio a gennaio 2017.

Le classi per fasce d’età

Di seguito la divisione per classi in base alla fascia d’età:

Baby-class 10-14 anni

Medium-class 15-18 anni

Master-class 19-30 anni

Over-class oltre i 30 anni.

Tra queste solo la “master class” frequenterà 4 ore al giorno. Le rimanenti classi avranno l’impegno di 2 giorni a settimana per un totale di 4 ore. Il percorso formativo sarà a numero chiuso e prevedrà il numero di 20 allievi per classe.

I docenti della scuola

Attualmente la SRC (Scuola di Recitazione della Calabria) è l’unica della Regione e vanta una classe insegnanti di prim’ordine, formata dai seguenti professionisti:

Annalisa Insardà e Laura Marchianò: recitazione;

Antonella Ciappetta: danza e movimento scenico;

Martina Italiano: danza acrobatica;

Chiara Tomaselli: canto;

Teresa Starace: equitazione;

Debora Cannavò: storia del teatro e del cinema;

Mariaelisabetta Biffis e Peppino Lombardo: yoga e meditazione;

Mario Parlagreco: dizione;

L’obiettivo della scuola di recitazione

Santo Nicito: Clownerie.

Lo scopo di tale impegno ha la pretesa di far riemergere l’arte della recitazione dai tanti appassionati ed aspiranti attori. Il Cordopatri, convinto che il meridione sia ricco e fertile in tal senso, vuole spronare quanti hanno solo un sogno o una vaga e remota idea, a concretizzare il tutto attraverso l’impegno e la passione ma anche attraverso strumenti tecnici quali i vari insegnamenti che risultano essere indispensabili per approcciare al mondo dello spettacolo in modo “professionale”.

In particolare si fa notare che ai più piccoli (ma anche ai più grandi) la scuola offre la possibilità di conoscersi meglio e di utilizzare le proprie risorse, quelle personali, nel migliore dei modi, in una società che sembra essere strutturata in modo particolare nella comunicazione. Saper comunicare quanto si ha da offrire è necessario affinché emerga il lato più prezioso di ognuno di noi.

Il palcoscenico ha bisogno di attori veri e professionali. È necessario riappropriarci delle professionalità necessarie per comunicare il meglio, a tale scopo sono stati strutturati gl’insegnamenti. È una scuola tout-court. Abbraccia vari settori del sapere. È una valida alternativa per fare dello spettacolo e della recitazione un vero lavoro.

Si seguito indicate le date nelle quali è possibile presentarsi per le selezioni presso il Polo Solidale di Viale Merano a Cittanova (RC) dalle ore 15:00 :

17 settembre

8 ottobre

22 ottobre

12 novembre

19 novembre

26 novembre

Per maggiori informazioni contattare i seguenti indirizzi: