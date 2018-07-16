Al via le tariffe agevolate per i reggini che si recano in Sicilia per motivi di salute
Firmato un protocollo d'intesa con società di trasporti, Regione Sicilia e strutture ospedaliere: il sindaco Falcomatà spiega cosa cambia per chi attraversa lo Stretto per curarsi
16 Luglio 2018 - 12:51 | di Eva Curatola
“Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto il grido di dolore di centinaia di reggini – afferma il Sindaco Falcomatà – Che patiscono la sofferenza di dover attraversare lo Stretto per potersi curare, per poter accedere alle terapie”.
Un grido disperato di chi già deve combattere una malattia e non è in grado di farlo anche con i mezzi di trasporto che, purtroppo, nella nostra città non sempre accompagnano al meglio il cittadino.
“Le mancate agevolazioni per i malati risultavano quindi come una sorta di beffa – continua Falcomatà – Attraverso la collaborazione con le società di trasporti, la regione Sicilia e le strutture ospedaliere abbiamo firmato un protocollo d’intesa che permette ai nostri cittadini di poter viaggiare a tariffe agevolate rispetto a quelle che hanno affrontato fino ad oggi”.
L’auspicio del nostro primo Cittadino è quello che questo protocollo duri il meno possibile, perché questo vorrebbe dire un ritorno dei reggini nelle nostre strutture sanitarie.
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