“Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto il grido di dolore di centinaia di reggini – afferma il Sindaco Falcomatà – Che patiscono la sofferenza di dover attraversare lo Stretto per potersi curare, per poter accedere alle terapie”.

Un grido disperato di chi già deve combattere una malattia e non è in grado di farlo anche con i mezzi di trasporto che, purtroppo, nella nostra città non sempre accompagnano al meglio il cittadino.

“Le mancate agevolazioni per i malati risultavano quindi come una sorta di beffa – continua Falcomatà – Attraverso la collaborazione con le società di trasporti, la regione Sicilia e le strutture ospedaliere abbiamo firmato un protocollo d’intesa che permette ai nostri cittadini di poter viaggiare a tariffe agevolate rispetto a quelle che hanno affrontato fino ad oggi”.