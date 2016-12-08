Al via l’edizione di ‘Moto Babbo 2016’ a Pellaro

Il periodo natalizio è ormai alle porte e Reggio Calabria si illumina di eventi e manifestazioni, per far trascorrere nel miglior modo le festività ai suoi cittadini.

Tra i tanti appuntamenti il Moto Club reggino organizza sabato 10 dicembre a Pellaro la sesta edizione di “Moto Babbo 2016”.

Ecco il programma:

Ore 15.00: concentrazione dei motociclisti vestiti da Babbo Natale, sotto il maestoso pino illuminato della famiglia Stillitano.

Ore 16.30: partenza del corteo dei moto Babbi per portare i doni ai bambini nel centro di aggregazione giovanile del Lume Pellaro, dove l’amico Pino Chiovaro ci farà conoscere alcuni rapaci da Falconeria.

Sosta al bar Delfino con assaggio del panettone artigianale.

Il gruppo proseguirà verso Reggio Calabria centro, con sosta al Museo Archeologico Nazionale. A seguito i Babbi Bikers si trasferiranno nella pizzeria Giardini in Fiore.