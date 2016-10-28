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Al via l’evento ‘Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria’

Dal 28 ottobre all'1 novembre in piazza Castello e dal 20 novembre al 4 dicembre al Castello Aragonese: degustazioni, artigianato, musica e danza

28 Ottobre 2016 - 16:15 | di Federica Geria

Prodotti tipici calabresi all'evento Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria

Al via l’evento “Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria” che si svolgerà dal 28 ottobre all’1 novembre presso piazza Castello di Reggio Calabria, e dal 20 novembre al 4 dicembre 2016 nelle sale interne del Castello Aragonese.

Il gusto di riscoprire, l’emozione di ritrovare. Un evento che mira alla valorizzazione di una terra ricca di tradizioni e cultura, la Calabria.

CityNow vi fornisce il programma dell’evento:

VENERDI’ 28 OTTOBRE

Ore 16:00. Apertura al pubblico della manifestazione culturale “Antiche tradizioni dei sapori e dei saperi di Calabria”

  • Dimostrazione di tecniche d’incisione su legno “pirografia”
  • Degustazioni e visite presso stand enogastronomici e dell’artigianato calabrese

Ore 20:00. Intrattenimento canoro e musicale: esibizione canora a cura di Giulio Mangiola e Carmelo Irto.

Ore 20:30. Appuntamento con la danza: tutti in pista con balli sociali e liscio a cura dell’associazione “Pretty Woman”.

Ore 22:30. Chiusura manifestazione.

SABATO 29 OTTOBRE

Ore 09:30. Apertura al pubblico della manifestazione culturale “Antiche tradizioni dei sapori e dei saperi di Calabria”

Ore 11:30. Lavorazioni artigianali a cura dell’azienda agricola Nocera: trasformazione del latte nei suoi derivati quali formaggio, ricotta

Ore 18:00 Appuntamento all’angolo dello Chef: degustazioni prodotti tipici

Ore 20:00. Intrattenimento canoro e musicale: esibizione canora a cura di Antonio Condello e Noemi Ruggiero.

Ore 20:30 Intrattenimento e comicità con Turi Bratella

Ore 21:00. Appuntamento con il Tango Argentino

Ore 23:00 Chiusura manifestazione

DOMENICA 30 OTTOBRE

Ore 09:30. Apertura al pubblico della manifestazione culturale “Antiche tradizioni dei sapori e dei saperi di Calabria”

Ore 11:30. Degustazioni presso gli stand enogastronomici dei prodotti tipici calabresi

Ore 17:00 Appuntamento con il “Novello in festa”: degustazione di Vino Novello accompagnato da sfiziose crispelline alla nduja e alici

Ore 19:30 Intrattenimento canoro e musicale a cura di Erika Costantino e Luisa Campisi

Ore 20:00 Appuntamento con il folklore a cura del gruppo Amici del Folk

Ore 22:30 Chiusura manifestazione

Per ulteriori info: https://www.facebook.com/anticotesorocuoredireggio/?fref=ts

Evento Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria a Reggio Calabria

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