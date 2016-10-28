Al via l’evento ‘Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria’
Dal 28 ottobre all'1 novembre in piazza Castello e dal 20 novembre al 4 dicembre al Castello Aragonese: degustazioni, artigianato, musica e danza
28 Ottobre 2016 - 16:15 | di Federica Geria
Al via l’evento “Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria” che si svolgerà dal 28 ottobre all’1 novembre presso piazza Castello di Reggio Calabria, e dal 20 novembre al 4 dicembre 2016 nelle sale interne del Castello Aragonese.
Il gusto di riscoprire, l’emozione di ritrovare. Un evento che mira alla valorizzazione di una terra ricca di tradizioni e cultura, la Calabria.
CityNow vi fornisce il programma dell’evento:
VENERDI’ 28 OTTOBRE
Ore 16:00. Apertura al pubblico della manifestazione culturale “Antiche tradizioni dei sapori e dei saperi di Calabria”
- Dimostrazione di tecniche d’incisione su legno “pirografia”
- Degustazioni e visite presso stand enogastronomici e dell’artigianato calabrese
Ore 20:00. Intrattenimento canoro e musicale: esibizione canora a cura di Giulio Mangiola e Carmelo Irto.
Ore 20:30. Appuntamento con la danza: tutti in pista con balli sociali e liscio a cura dell’associazione “Pretty Woman”.
Ore 22:30. Chiusura manifestazione.
SABATO 29 OTTOBRE
Ore 09:30. Apertura al pubblico della manifestazione culturale “Antiche tradizioni dei sapori e dei saperi di Calabria”
Ore 11:30. Lavorazioni artigianali a cura dell’azienda agricola Nocera: trasformazione del latte nei suoi derivati quali formaggio, ricotta
Ore 18:00 Appuntamento all’angolo dello Chef: degustazioni prodotti tipici
Ore 20:00. Intrattenimento canoro e musicale: esibizione canora a cura di Antonio Condello e Noemi Ruggiero.
Ore 20:30 Intrattenimento e comicità con Turi Bratella
Ore 21:00. Appuntamento con il Tango Argentino
Ore 23:00 Chiusura manifestazione
DOMENICA 30 OTTOBRE
Ore 09:30. Apertura al pubblico della manifestazione culturale “Antiche tradizioni dei sapori e dei saperi di Calabria”
Ore 11:30. Degustazioni presso gli stand enogastronomici dei prodotti tipici calabresi
Ore 17:00 Appuntamento con il “Novello in festa”: degustazione di Vino Novello accompagnato da sfiziose crispelline alla nduja e alici
Ore 19:30 Intrattenimento canoro e musicale a cura di Erika Costantino e Luisa Campisi
Ore 20:00 Appuntamento con il folklore a cura del gruppo Amici del Folk
Ore 22:30 Chiusura manifestazione
Per ulteriori info: https://www.facebook.com/anticotesorocuoredireggio/?fref=ts
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