Al via i percorsi per bambini e ragazzi: l’Inglese anche il Sabato!

L’inglese il sabato? Fantastic idea!

Anche quest’anno i bambini delle prime classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado avranno l’opportunità di frequentare il proprio corso d’inglese il sabato, con una sola sessione didattica a settimana!

Dopo le prime e positive sperimentazioni degli scorsi Anni Accademici, infatti, l’International House British School di Reggio Calabria, ripropone tale iniziativa, rivolta in particolare a bambini e ragazzi che frequentano la scuola con un orario distribuito su 5 giorni a settimana e che quindi hanno a disposizione il sabato mattina per svolgere altre attività.

Un’alternativa ai corsi settimanali tradizionali

Un’efficace alternativa ai tradizionali corsi settimanali che va incontro alle esigenze degli studenti, ma anche dei genitori: poter usufruire dei corsi del sabato, infatti, rappresenta un aiuto concreto e un sollievo per i genitori che devono gestire i sempre più numerosi impegni settimanali dei bambini, permettendo loro di avere una giornata libera da dedicare all’apprendimento dell’inglese.

Un apprendimento stimolante e divertente che si avvale di un approccio ludico, svolto da docenti rigorosamente qualificati, che utilizzano materiale didattico innovativo, studiato appositamente per le diverse fasce d’età, integrato da quiz, giochi, proiezioni di cartoon e film in lingua ed attività outdoor create ad hoc per coinvolgere gli studenti in maniera interattiva e imparare l’inglese in modo facile e naturale.

Le certificazioni Cambridge English

Se di interesse, ogni corso può inoltre prevedere la preparazione per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge English (di cui l’International House British School è l’unico Centro Autorizzato a Reggio Calabria), ormai requisito fondamentale che consente di accedere a percorsi scolastici di eccellenza e che apre le porte al mondo accademico e lavorativo. I bambini e ragazzi vengono infatti accompagnati, attraverso sessioni specifiche sulle tecniche d’esame, simulazioni, feedback de un continuo monitoraggio che individua, durante il percorso, le aree su cui migliorarsi.

Per maggiori informazioni: http://www.britishschoolrc.com/bt17