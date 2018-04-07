La C Silver Calabria entra nel vivo con gara-1 delle semifinali play off. La Barbecue Vis Reggio Calabria è a caccia della terza finale consecutiva dopo il trionfo nel campionato 2015/16 contro il Val Gallico e la sconfitta nell’atto conclusivo della passata stagione col Basketball Lamezia. Avversario dei bianco/amaranto sarà la Bim Bum Basket Rende, compagine piazzatasi al terzo posto dopo la seconda fase del torneo, proprio alle spalle di Rizzieri e compagni.

La serie (da quest’anno al meglio delle cinque partite), si preannuncia lunga, incerta e appassionante. Si comincia con una doppia sfida al PalaBotteghelle (8 e 12 aprile), gara-3 ed eventuale gara-4 al PalaFerraro di Cosenza (rispettivamente il 16 e il 19 aprile), per poi chiudere, qualora fosse necessario, con gara-5 in riva allo Stretto (22 aprile).

I tre precedenti con i silani fra regular season e fase a orologio vedono i reggini avanti 2-1: vittorie 88-53 a novembre e 80-73 a gennaio, sconfitta 82-73 un paio di settimane fa al PalaPentimele.

Il fattore campo in sfide come questa da “vita mea mors tua” è fondamentale. I ragazzi di coach Polimeni questo lo sanno bene e sono decisi a partire col piede giusto davanti al pubblico amico. È il momento decisivo e più elettrizzante della stagione e la Vis, come sempre, vuole recitare un ruolo da protagonista.

Palla a due domani, ore 18.30, al “PalaBotteghelle” di Reggio Calabria.

I fischietti designati a dirigere il match sono Celia di Catanzaro e Caputo di Lamezia.