Corsi gratuiti con lezioni e simulazioni per preparare il test d'ingresso: il primo appuntamento è venerdì 1 settembre

Anche quest’anno gli studenti della Mediterranea associati nella “Antoni Gaudì”, hanno sentito il bisogno di rendere più consapevoli i nuovi colleghi per quanto riguarda quell’incognita che è la nuova avventura in università.

Per questo, in forza dell’esperienza fatta e ridonata, ormai da anni, hanno organizzato per la prima settimana di settembre, in collaborazione con i Dipartimenti dArTe e PAU (“dipartimento Architettura e Territorio” e “Patrimonio, Architettura e Urbanistica”) i Pre-Test, corsi impostati su lezioni e simulazioni di argomenti inerenti a quesiti che saranno prevedibilmente trattati nel test d’ingresso. I corsi sono offerti gratuitamente, con lo scopo di rendere più interessante il primo approccio col mondo universitario.

Ma viene spontaneo chiedersi quale sia la molla che muove tanti giovani dell’Associazione studentesca. Sembra strano che in un tempo segnato da individualismo e dalla fretta di consumare eventi isolati, alcuni giovani, nel rapporto col prof Alberto De Capua, prorettore delegato per l’orientamento, hanno scoperto il desiderio di condividere la loro concezione della vita universitaria, nel suo valore di risorsa per la crescita integrale della persona e la voglia di condividere la scoperta del fatto che l’università può essere una esperienza di crescita umana oltre che culturale.

Tutto questo ha acceso la voglia di accogliere i nuovi colleghi e ad accompagnarli per i primi passi nel mondo universitario.

Il primo appuntamento è per venerdì 1 settembre 2017 alle ore 9.00 presso i locali dei dipartimenti di Architettura.