Al via il ‘Progetto Fidarte’

Inizierà venerdi 28 ottobre ore 18 il percorso del “PROGETTO FIDARTE” con l’inaugurazione della collettiva d’arte permanente “9×3” presso i locali messi a disposizione dal FIDAM CORPORATE GROUP. Spazi eleganti e stile inconfondibile, creeranno una adeguata atmosfera per le opere di 9 artisti reggini, 9 personalità uniche, 9 linguaggi originali, 9 espressioni contemporanee. Una collettiva d’arte e design all’insegna della classe e del gusto curata da Elmar Elisabetta Marcianò, responsabile del “Progetto Fidarte”.

Gli spazi, aperti al pubblico e situati nel cuore di Reggio Calabria presso Fidam Corporate Group, Via Domenico Tripepi n9, daranno visibilità sia alle nuove leve, che ad artisti affermati in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Per la prima collettiva la scelta è caduta su artisti locali che richiamano non solo l’anima del territorio, ma anche l’immaginario fantastico, la produzione orafa e l’alto livello legato al design creativo, compresa la sperimentazione di nuovi materiali. Bonaccorso, Colica, Elmar, Gangeri, Gehrer, Maesano, Numari, Nordo, Mangione metteranno in mostra ricerca artistica, mediante l’esposizione di tre opere ciascuno, scelte per l’occasione.

Il “Progetto Fidarte” nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Fidam Corporate e l’artista Elmar Elisabetta Marcianò. Entrambi, grazie alle diverse esperienze e competenze nel campo dell’arredamento, dell’interior design e dell’arte, hanno dato vita ad un progetto sinergico in grado di mettere insieme realtà culturali, artistiche e d’avanguardia volto a promuovere l’arte in ogni sua espressione.