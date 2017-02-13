Al via ‘Giovani dentro, giovani fuori: la scuola entra in carcere’

Il progetto è promosso dalla scuola ITT “Panella-Vallauri” insieme con il Centro Comunitario AGAPE, la Casa Circondariale di Arghillà e l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di sperimentare gli esiti dell’incontro tra studenti e giovani, attualmente in condizione di detenzione, con l’intento di sensibilizzare gli stessi sul tema della legalità, favorendo uno scambio esperienzale tra studenti e detenuti.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto, in programma mercoledì 15 febbraio 2017, ore 10.30 presso Aula Magna ITT “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria, interverranno: Anna Nucera, DS dell’ITT “Panella-Vallauri”, Patrizia Suraci, responsabile scientifica del progetto, Maria Carmela Longo, Direttrice della Casa Circondariale di RC, Federica Roccisano, Assessore Regionale con delega alla Pubblica Istruzione, Edoardo Lamberti Castronuovo, editore di RTV. Gli interventi saranno coordinati da Domenico Nasone, docente di Religione.