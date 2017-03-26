Al via il progetto ‘PinApp-RC’

Il Panella-Vallauri e Unesco Edu presentano PinApp-RC, il software per avvicinare i cittadini alla Pinacoteca civica di Reggio Calabria

Arte e Tecnologia. Applicazione e Cultura.

L’innovativo software per implementare le funzioni della Pinacoteca civica di Reggio Calabria è un’ idea del Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Nucera, che si materializza nel Progetto “PinApp-RC”, sintesi di una proficua collaborazione tra il “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria e Unesco Edu, organismo culturale collegato, attraverso una convenzione, al MIBAC (Ministero Beni Artistici Culturali).

I contenuti e le finalità sono stati il tema della Conferenza che si è svolta il 25 Marzo 2017 presso i locali del “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria.

Mission del progetto: avvicinare il cittadino al patrimonio artistico-culturale di pinacoteche e musei, non più intesi esclusivamente come tradizionali sedi di monumenti e rappresentazioni artistiche, ma, alla luce di supporti tecnologici di ultima generazione, concepiti come piattaforme interattive capaci di annullare le distanze fisiche tra il cittadino e i tesori dell’ arte.

Nel suo intervento introduttivo, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Nucera ha posto l’ accento sul valore formativo dell’ iniziativa, sottolineando la capacità dell’ istituzione scolastica di collegare i principi della didattica con le esigenze del territorio, realizzando in tal modo un modello di scuola fondato su un sempre più stretto rapporto tra istruzione e lavoro attraverso un alternanza non meramente formale ma efficacemente reale.