Al via il progetto W.I.M. ‘Women in Motion’

Ferrovie dello Stato e Valore D portano nelle scuole il progetto Women in Motion: mentor, speed mentoring e un viaggio per le allieve selezionate, fino all'evento di maggio 2017

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in collaborazione con “Valore D”, associazione di imprese che promuove la diversità, il talento e la leadership femminile – è impegnato nel progetto “WIM – Women in Motion” per promuovere la carriera delle donne nelle aree tecniche.

Il progetto si muove su due fronti:

verso l’esterno, attraverso una campagna nelle scuole e Università per la promozione nei confronti delle studentesse di oggi – lavoratrici di domani – della scelta di un percorso di studi tecnici già dalle scuole medie

verso l’interno del Gruppo FS, per promuovere un percorso di Change Management.

A chi è rivolto il progetto

È un progetto dedicato alle ragazze di scuole medie, istituti superiori e Università con l’obiettivo di:

dare la possibilità alle scuole di costruire un ponte concreto con il lavoro

dare alle giovani ragazze l’ispirazione, la motivazione, le competenze e le opportunità di cui hanno bisogno per realizzare al meglio il loro potenziale e talento

orientare al meglio le giovani ragazze alle prospettive lavorative.

Durante l’incontro, alcune donne delle aree tecniche di FS, opportunamente formate, incontreranno le alunne del “Panella – Vallauri” al fine di sensibilizzarle alla scelta delle carriere tecniche. Le mentor di FS metteranno a disposizione la loro conoscenza ed esperienza tramite momenti di speed mentoring, brevi incontri individuali dove offriranno alle giovani ragazze consigli e suggerimenti sul percorso di studi e futuro lavorativo. Valore D ha formato le mentor con un percorso di formazione ad hoc.

Le allieve selezionate e l’evento di maggio

Alla fine degli incontri verranno selezionate due allieve che faranno parte di un gruppo di venti studentesse per fare un viaggio nell’eccellenza della tecnica italiana per raccontare, con gli occhi di giovani ragazze, la cultura tecnica al femminile.

Nel mese di maggio 2017, con la partecipazione di altre realtà aziendali, FS organizzerà un evento dedicato alle studentesse di tutta Italia con ospiti istituzionali e role model per orientare le ragazze allo studio delle materie STEM.