Al via ‘Prunellateatro 2016’
Dal 16 al 24 luglio a Prunella di Melito Porto Salvo nove serate con compagnie di Calabria e Sicilia, nel segno della solidarietà con gli Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo
05 Luglio 2016 - 17:39 | di Vincenzo Comi
Si scaldano i motori per la nota rassegna interregionale di teatro “PrunellaTeatro 2016” organizzata anche quest’anno dall’associazione culturale “Nuovo Teatro Aquila” di Prunella (Melito Porto Salvo) con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo, della Provincia di Reggio Calabria e dalla Fita Teatro.
La decima edizione e la raccolta fondi solidale
La nota rassegna teatrale, giunta alla X edizione, ha un cartellone di eventi di ampio respiro e qualità ma soprattutto, sposa l’iniziativa solidale “In ricordo di…” seconda raccolta fondi a favore dell’Associazione “Amici dell’Oncologia di Alzano Lombardo – Bergamo, impegnata a dare assistenza ed aiuto logistico ai tanti malati e ai propri familiari che, anche dalla Calabria, si recano nel bergamasco per sottoporsi alle cure del caso.
Alla conferenza di presentazione che si svolgerà mercoledì 13 Luglio alle ore 18 presso la Sala consiliare del Comune di Melito Porto Salvo, prenderanno parte il Direttore artistico della Rassegna Roberto Mandica, il Presidente dell’Associazione Mariolina Romeo, il primo cittadino del Comune di Melito Giuseppe Meduri, gli assessori alla Cultura Emma Toscano e allo Sport Turismo e Spettacolo Patrizia Crea.
Date e luogo della rassegna
La kermesse in programma dal 16 al 24 Luglio a Melito Porto Salvo presso la Frazione Prunella, in Piazza Canonico Margiotta, con inizio spettacoli alle ore 21,45, posti a sedere (offerta poltroncina euro 2,00) ed ampio parcheggio riuscirà anche in questa edizione a catalizzare l’attenzione di grandi e bambini ridando la giusta luce alle varie forme di arte che servono a valorizzare i nostri territori e i nostri professionisti.
Di seguito il calendario di Prunellateatro2016:
GIORNO ESIBIZIONE: sabato 16 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: CODEX 8 E 9 DI ROSSANO (CS)
TITOLO DELL’OPERA: RIUNIONE ‘E GURPE, MORT’ E GADDINE
TESTO E REGIA: GIANPIERO GAROFALO
GIORNO ESIBIZIONE: domenica 17 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: TEATRO INCANTO DI CATANZARO (CZ)
TITOLO DELL’OPERA: 70.000 BUONI MOTIVI
TESTO E REGIA: FRANCESCO PASSAFARO
GIORNO ESIBIZIONE: lunedì 18 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: TEATRO STABILE NISSENO DI CALTANISSETTA
TITOLO DELL’OPERA: L’ARTE DELLA BEFFA
TESTO: ALDO LO CASTRO
REGIA: CINZIA MACCAGNANO
GIORNO ESIBIZIONE: martedì 19 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: “ETTORE PETROLINI” DI BARCELLONA P.G. (ME)
TITOLO DELL’OPERA: DECISAMENTE BRUTTA
TESTO E REGIA: FRANCESCO CHIANESE
GIORNO ESIBIZIONE: mercoledì 20 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: ANNA’ IN SCENA – MELITO P.S. (RC)
TITOLO DELL’OPERA: LA LETTERA DI MAMMA’
AUTORE: PEPPINO DE FILIPPO
REGIA: LIA ERRIGO
GIORNO ESIBIZIONE: giovedì 21 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: COMPAGNIA TEATRALE DELIESE DI DELIANUOVA (RC)
TITOLO DELL’OPERA: MIO MARITO….. COCCO DI MAMMA
AUTORE: CALOGERO MAURICI
REGIA: GIOVANNI PALUMBO
GIORNO ESIBIZIONE: venerdì 22 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: TEATRO HERCULES DI CATANZARO (CZ)
TITOLO DELL’OPERA: L’EREDITA’ DO ZZU’ PREVITA
AUTORE: ANTONINO RUSSO GIUSTI
REGIA: PIERO PROCOPIO
GIORNO ESIBIZIONE: sabato 23 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: IL SORRISO DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)
TITOLO DELL’OPERA: TRA MOGLIE E MARITO
AUTORE: (libero adatt. Di “O Scarfalietto” di E. Scarpetta)
ADATTAMENTO E REGIA FRANCO SACCO
GIORNO ESIBIZIONE: domenica 24 luglio 2016
NOME COMPAGNIA: NUOVO TEATRO AQUILA DI PRUNELLA MELITO P.S.
TITOLO DELL’OPERA: TEMPI MODERNI
AUTORE: ROBERTO MANDICA
Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Nuovo Teatro Aquila ai seguenti recapiti:
tel. Cell. 3313773151/ 3478777743 ed email nuovoteatroaquila@vodafone.it.
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