Al via ‘Prunellateatro 2016’

Dal 16 al 24 luglio a Prunella di Melito Porto Salvo nove serate con compagnie di Calabria e Sicilia, nel segno della solidarietà con gli Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo

Si scaldano i motori per la nota rassegna interregionale di teatro “PrunellaTeatro 2016” organizzata anche quest’anno dall’associazione culturale “Nuovo Teatro Aquila” di Prunella (Melito Porto Salvo) con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo, della Provincia di Reggio Calabria e dalla Fita Teatro.

La decima edizione e la raccolta fondi solidale

La nota rassegna teatrale, giunta alla X edizione, ha un cartellone di eventi di ampio respiro e qualità ma soprattutto, sposa l’iniziativa solidale “In ricordo di…” seconda raccolta fondi a favore dell’Associazione “Amici dell’Oncologia di Alzano Lombardo – Bergamo, impegnata a dare assistenza ed aiuto logistico ai tanti malati e ai propri familiari che, anche dalla Calabria, si recano nel bergamasco per sottoporsi alle cure del caso.

Alla conferenza di presentazione che si svolgerà mercoledì 13 Luglio alle ore 18 presso la Sala consiliare del Comune di Melito Porto Salvo, prenderanno parte il Direttore artistico della Rassegna Roberto Mandica, il Presidente dell’Associazione Mariolina Romeo, il primo cittadino del Comune di Melito Giuseppe Meduri, gli assessori alla Cultura Emma Toscano e allo Sport Turismo e Spettacolo Patrizia Crea.

La kermesse in programma dal 16 al 24 Luglio a Melito Porto Salvo presso la Frazione Prunella, in Piazza Canonico Margiotta, con inizio spettacoli alle ore 21,45, posti a sedere (offerta poltroncina euro 2,00) ed ampio parcheggio riuscirà anche in questa edizione a catalizzare l’attenzione di grandi e bambini ridando la giusta luce alle varie forme di arte che servono a valorizzare i nostri territori e i nostri professionisti.

Di seguito il calendario di Prunellateatro2016:

GIORNO ESIBIZIONE: sabato 16 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: CODEX 8 E 9 DI ROSSANO (CS)

TITOLO DELL’OPERA: RIUNIONE ‘E GURPE, MORT’ E GADDINE

TESTO E REGIA: GIANPIERO GAROFALO

GIORNO ESIBIZIONE: domenica 17 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: TEATRO INCANTO DI CATANZARO (CZ)

TITOLO DELL’OPERA: 70.000 BUONI MOTIVI

TESTO E REGIA: FRANCESCO PASSAFARO

GIORNO ESIBIZIONE: lunedì 18 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: TEATRO STABILE NISSENO DI CALTANISSETTA

TITOLO DELL’OPERA: L’ARTE DELLA BEFFA

TESTO: ALDO LO CASTRO

REGIA: CINZIA MACCAGNANO

GIORNO ESIBIZIONE: martedì 19 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: “ETTORE PETROLINI” DI BARCELLONA P.G. (ME)

TITOLO DELL’OPERA: DECISAMENTE BRUTTA

TESTO E REGIA: FRANCESCO CHIANESE

GIORNO ESIBIZIONE: mercoledì 20 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: ANNA’ IN SCENA – MELITO P.S. (RC)

TITOLO DELL’OPERA: LA LETTERA DI MAMMA’

AUTORE: PEPPINO DE FILIPPO

REGIA: LIA ERRIGO

GIORNO ESIBIZIONE: giovedì 21 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: COMPAGNIA TEATRALE DELIESE DI DELIANUOVA (RC)

TITOLO DELL’OPERA: MIO MARITO….. COCCO DI MAMMA

AUTORE: CALOGERO MAURICI

REGIA: GIOVANNI PALUMBO

GIORNO ESIBIZIONE: venerdì 22 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: TEATRO HERCULES DI CATANZARO (CZ)

TITOLO DELL’OPERA: L’EREDITA’ DO ZZU’ PREVITA

AUTORE: ANTONINO RUSSO GIUSTI

REGIA: PIERO PROCOPIO

GIORNO ESIBIZIONE: sabato 23 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: IL SORRISO DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)

TITOLO DELL’OPERA: TRA MOGLIE E MARITO

AUTORE: (libero adatt. Di “O Scarfalietto” di E. Scarpetta)

ADATTAMENTO E REGIA FRANCO SACCO

GIORNO ESIBIZIONE: domenica 24 luglio 2016

NOME COMPAGNIA: NUOVO TEATRO AQUILA DI PRUNELLA MELITO P.S.

TITOLO DELL’OPERA: TEMPI MODERNI

AUTORE: ROBERTO MANDICA

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Nuovo Teatro Aquila ai seguenti recapiti:

tel. Cell. 3313773151/ 3478777743 ed email nuovoteatroaquila@vodafone.it.