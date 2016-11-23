Al via il seminario “Blowing on Soul Gospel Meeting Calabria 2016”

Si terrà presso la libreria Ubik, giovedì 24 novembre alle 10:30, la conferenza stampa di presentazione del seminario “Blowing on Soul Gospel Meeting Calabria 2016”.

Il seminario itinerante e gli ospiti internazionali

Il Seminario giunge alla sua 4° edizione e mantenendo fede alla tradizione, porterà a Cosenza alcuni tra i protagonisti del Gospel internazionale. Sarà il produttore newyorkese Leon Lacey, noto per aver scritto gli arrangiamenti di Janet Jackson e Wyclef Jean, a dirigere l’ensemble di cori durante le giornate di seminari. Al suo fianco il cantante e corista Elgin A. Johnson, che lo accompagnerà nel suo viaggio attraverso la Calabria. E’ questa la grande novità del 2016 del Seminario, che diventa itinerante per invadere la regione di Gospel. Si parte il 26 novembre a Lamezia Terme in Viale della Libertà, con il pianista romano Chris Ricciardi, alla sua terza partecipazione all’evento cosentino. Il 29 novembre il Calabria Gospel Meeting farà tappa a Reggio Calabria, al Museo di Storia della Farmacia, per un corso intensivo di canto, tenuto direttamente dai docenti americani. Il tour toccherà poi Crotone, alla Sorgente delle Arti, il 30 Novembre, dove si svolgerà il terzo e ultimo seminario itinerante.

Dal 1° al 3 dicembre sarà il Museo del Presente di Rende ad ospitare i coristi provenienti da tutta la Calabria. Ma il meeting non è solo gospel: tra i docenti anche, e per il secondo anno consecutivo, il maestro umbro Stefano Baroni che, con la sua “Body Percussion”, insegnerà ai partecipanti ad utilizzare il corpo come strumento percussivo. E il 2 dicembre i coristi si intratterranno in una serata di buon gospel e buon cibo presso il pub Riff di Cosenza.

Il concerto finale al Teatro Morelli

A popolare il palco del Teatro Morelli, domenica 4 dicembre alle ore 21:00, per l’evento conclusivo di presentazione dei lavori del seminario, saranno tutti i coristi partecipanti al Meeting.

Tra loro i 40 elementi e la band del Soul Sighs Gospel Choir, il coro gospel cosentino diretto dalla cantante Elisa Brown, presidentessa della giovanissima associazione Blowing On Soul, che anche quest’anno ha organizzato in collaborazione con GTM MINISTRIES e Galimi Art Session, il Meeting.

In vendita da InPrima FILA i biglietti dell’evento.