Reggina-Ragusa, designata la terna arbitrale per la gara del Granillo

La Reggina si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Domenica 1 novembre, alle ore 14.30, gli amaranto affronteranno il Ragusa allo stadio Oreste Granillo, nella sfida valida per la decima giornata del girone I di Serie D. La direzione dell’incontro è stata affidata al signor Damiano Volpi della sezione di La Spezia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Michael Maraboli di Monza e Riccardo Zebini di Rovigo.

Per la formazione guidata da Marco Marchionni, reduce dal pareggio esterno contro il Castrumfavara, sarà un appuntamento importante per tornare alla vittoria e non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni della classifica.