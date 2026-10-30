Reggina, arriva la multa del Giudice Sportivo. E attenzione da adesso ai cartellini gialli
Sotto osservazione soprattutto il reparto difensivo
30 Ottobre 2026 - 11:40 | Redazione
Non solo il deludnte pareggio sul campo della CastrumFavara. Per la Reggina arriva anche una sanzione da parte del Giudice Sportivo, che ha inflitto alla società amaranto un’ammenda di 200 euro in seguito a quanto accaduto durante la gara disputata mercoledì scorso. Questa la motivazione riportata nel provvedimento ufficiale: “Per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (nº 2 fumogeni) all’interno del settore loro riservato“.
Reggina, Lancini in diffida: attenzione ai cartellini gialli
Sul fronte disciplinare, intanto, cresce l’attenzione per la situazione degli ammoniti. Con il quarto cartellino giallo stagionale, Edoardo Lancini entra ufficialmente in diffida e, alla prossima ammonizione, scatterà la squalifica per una giornata. Alle sue spalle c’è Rosario Girasole, arrivato a quota tre, entrambi componenti del reparto difensivo.
Una situazione da tenere sotto controllo in vista dei prossimi impegni di campionato, a cominciare dalla sfida di domenica al Granillo contro il Ragusa, con la Reggina chiamata a tornare alla vittoria dopo il pareggio di Favara.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie