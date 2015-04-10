Al via il torneo di calcio a 5 organizzato dalla UISP, Boys&Girls Calcio Misto

di Nicolino D’Ascoli – Torna dopo l’enorme successo ottenuto nella edizione passata il torneo di calcio a 5 organizzato dalla UISP, Boys&Girls Calcio Misto. Il vero ed unico torneo di calcio a 5 dove uomini e donne potranno giocare insieme e sfidarsi a suon di partite dall’intenso livello agonistico.

Come iscrivere la squadra e le regole

Ogni squadra che vorrà partecipare dovrà, evidentemente, compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito internet UISP oppure chiamare per qualsiasi informazione al numero : 333.4080052.

Ecco elencate di seguito alcune regole tassative, calciatori: Alle gare possono partecipare coloro che hanno compiuto il 16° anno di età, NON possono partecipare i giocatori che prendono parte a Campionati ufficiali FIGC nella stagione sportiva 2014-2015, oltre la I^ Categoria per il calcio a 11 e oltre la C1 per il calcio a 5. (Circ. del 31/05/2014), calciatrici: Alle gare possono partecipare tutte le ragazze che hanno compiuto il 13° anno di età (art. 3, comma d RA). Possono essere iscritte n. 2 giocatrici che prendono parte a Campionati ufficiali FIGC nella stagione sportiva 2014-2015, ma solo una potrà essere inserita in distinta di gara. Alla fine del girone d’andata ci sarà la “settimana di mercato”, durante la quale si potranno sostituire e/o integrare 3 giocatori. In una gara i calciatori potranno segnare massimo 3 gol e tutti da fuori area, mentre in caso di eventuale calcio di rigore, sarà la ragazza ad avere il compito di calciare a rete.

Scadenza iscrizioni, avvio e sede delle partite

La data di scadenza delle iscrizioni è fissata per giorno 17 Maggio c.a. Il campionato avrà inizio giorno 25 Maggio c.a. Tutte le partite si disputeranno presso il campo centrale del centro sportivo di Viale Messina, nei giorni di Martedì e Mercoledì (orari: 21.00 – 23.00).

Non resta altro che iscrivere la vostra squadra e scendere in campo.