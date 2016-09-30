Al Via Veneto la presentazione della nuova ‘piccola’ CLIO di casa Renault

La storica “piccola” di casa Renault si è rifatta il look. Più grintosa ed attraente la nuova Renault CLIO verrà presentata venerdì 30 settembre alle ore 19:30 all’interno dei locali del Via Veneto di Reggio Calabria.

A fare da cornice all’evento organizzato da Sudauto un elegante aperitivo.

Il marchio CLIO è presente da oltre un ventennio nei listini italiani con milioni di esemplari in tutto il mondo. Sempre più affidabile, la CLIO si presenta alle nuove generazioni con linee più armoniose.

Muso ‘cattivo’, paraurti più aerodinamico, nuova grafica dei fari, materiali migliori con rivestimenti in pelle Nappa per volante e leva del cambio, telecamera di parcheggio ed automazione delle manovre Easy Park Assist rendono la CLIO un piccolo gioiello di casa Renault.

Tra le nuove tinte il ‘Rosso Intenso‘, il ‘Grigio Titanio‘ e il ‘Bianco Nacrè‘ che vanno ad aggiungersi alle altre tonalità già disponibili. Ai motori precedenti invece si aggiunge il rivoluzionario turbodiesel 1.5 dCi da 110 cavalli, abbinato a un cambio manuale da 6 marce. Motori più grintosi e potenti quelli delle versioni sportive “RS”, con un 1.6 litri e potenze da 200 e 220 cavalli abbinati a un cambio automatico robotizzato a doppia frizione a sei marce.

Per scoprire tutti i dettagli della nuova CLIO ti aspettiamo venerdì 30 alle ore 19:30 al Via Veneto!

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