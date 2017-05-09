Albo dei Medici Chirurghi, tre borse di studio per i giovani neoiscritti

Due borse per i medici chirurghi e una per gli odontoiatri, da mille euro ciascuna: domanda entro il 31 maggio 2017 con raccomandata e certificato di laurea

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria comunica di aver deliberato di mettere a bando due borse di studio per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed una borsa di studio per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri di importo pari a mille euro cadauna. Potranno partecipare al bando coloro che si sono laureati nell’anno accademico 2015/2016 e iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria dal 16 maggio 2016 e sino alla data di scadenza del presente bando.

Come presentare la domanda

La domanda per la partecipazione alle suddette borse di studio dovrà pervenire presso la Sede dell’Ordine dei Medici a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno improrogabilmente entro il 31 Maggio 2017 e farà fede la data di ricevimento della raccomandata.

Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegato il certificato di laurea attestante i voti delle singole materie e la votazione finale rilasciato dalla Facoltà ove si è conseguito il diploma di Laurea. Va rammentato che non sono ammesse autocertificazioni.

Come vengono valutati i candidati

La Commissione esaminatrice, la cui decisione è insindacabile, valuterà i candidati in base al voto di laurea, alla media dei voti riportati nelle singole materie e a parità della media dei voti riportati all’età del candidato alla data della Laurea.

I vincitori del bando dovranno ritirare le predette borse di studio personalmente il giorno stabilito dal Consiglio, qualora ciò non avvenisse la borsa di studio verrà assegnata al collega che segue in graduatoria presente in sala.

Il bando integrale è consultabile sul sito dell’ente: www.omceo.rc.it