Reggio, al MArRC l’incontro su ‘Alcesti’ di Euripide con il CIS Calabria

Nell’ambito degli incontri promossi dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 17:00, nella Sala conferenze dello stesso Museo, nell’ambito del ciclo Tragedia on the stage (Siracusa-INDA stagione 2026) sarà proposta “Alcesti di Euripide. Morte per sostituzione, vecchiaia e morte, il confine tra la vita e la morte” che rivedremo al teatro Greco di Siracusa.

Aprono l’incontro gli interventi di Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC, e di Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria.

Relatrice della manifestazione sarà Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica, dell’Università di Messina, presidente onorario, direttore scientifico e presidente della sezione antichistica del CIS della Calabria.

Con il contributo di videoproiezione Paola Radici Colace propone la rilettura scientifica della tragedia per illustrare un racconto mitico che sollecita le nostre emozioni, ma, anche, per isolare i nodi critici del pensiero di Euripide a dimostrazione del fatto che i grandi tragici greci hanno portato sulla scena non racconti, ma problemi esistenziali dell’uomo, ancora oggi discussi e irrisolti.