A Reggio l’incontro sull’alfabeto Braille del Centro Internazionale Scrittori

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nei locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, alle ore 16:45 di martedì 3 marzo 2026, promuove l’incontro “L’alfabeto Braille. Il tatto che diventa lettura”.

Introducono la manifestazione Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il contributo di slides relazionano Giuseppe Ferreri, già Ordinario di Oftalmologia dell’Università di Messina, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria, e Francesca Marino, Presidente UICI Sez. Reggio Calabria.

L’alfabeto Braille è un sistema di lettura e scrittura tattile usato dalle persone cieche o ipovedenti. È stato inventato da un giovane francese non vedente, Louis Braille, nel 1824 quando aveva solo 15 anni. Il metodo di lettura avviene tramite l’utilizzo di una tavoletta braille e di simboli univoci, diffusi a livello mondiale.