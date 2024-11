Reggio, nucleo A.P.I. in città: istituiti per garantire interventi rapidi ed efficaci

La sicurezza in città è stata potenziata grazie alle Aliquote di Primo Intervento dei Carabinieri, già operativo da diversi anni

L’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria pone l’accento sull’importante contributo delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), unità operative che da diversi anni rappresentano una presenza fondamentale sul territorio.

Le A.P.I., create per rispondere con tempestività e competenza a situazioni di emergenza e a minacce alla sicurezza pubblica, sono oggi un pilastro essenziale della strategia di sicurezza dell’Arma nella provincia di Reggio Calabria. Questi reparti specializzati, istituiti per garantire interventi rapidi ed efficaci, operano con personale selezionato e altamente addestrato, in grado di gestire scenari complessi e critici con professionalità e determinazione.

Grazie alla loro preparazione specifica, le A.P.I. sono in grado di fornire una risposta immediata e qualificata, integrandosi perfettamente nel dispositivo di sicurezza territoriale dell’Arma e contribuendo a mantenere un controllo capillare e preventivo del territorio.

Un presidio capillare per la sicurezza della cittadinanza

La loro presenza, ormai consolidata, si estende su tutta la provincia, dalle aree urbane alle zone periferiche, fungendo da deterrente contro le attività illecite e offrendo alla cittadinanza un maggiore senso di protezione e sicurezza.

L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini a collaborare attivamente segnalando situazioni sospette al numero di emergenza 112, operativo 24 ore su 24. La sinergia tra forze dell’ordine e popolazione è un elemento cruciale per la costruzione di un ambiente più sicuro e protetto per tutti, e le A.P.I. rappresentano un pilastro fondamentale di questo impegno condiviso.