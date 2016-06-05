All’ E’ Hotel il convegno sui talenti delle donne

Società, economia e politica: la Fidapa di Reggio Calabria dedica un convegno ai talenti delle donne, con saluti istituzionali e due relatrici

Domenica 5 giugno alle 17.30 presso la sala conferenze È hotel si svolgerà il convegno sul tema Nazionale “i Talenti Delle Donne” nella società , nell’economia e nella politica.

Alla conferenza organizzata dalla Vice presidente di sezione Titti Strano parteciperanno : la Presidente della Fidapa Reggio Calabria Bruna Siviglia la Vice Presidente Fidapa Distretto Sud Ovest Giusy Porchia La Prof. Ssa Melania Salazar , la Prof.ssa Francesca Saffioti che relazioneranno sul tema.

Per i Saluti istituzionali saranno con noi L’Assessore ai lavori pubblici Angela Marcianò e l’avvocato Giuliana Barberi Presidente ANF e consigliere responsabile formazione Ordine avvocati R C.