Alla baia dei pirati di Bagnara il gruppo Sertaneja

Sabato 15 luglio presso “la baia dei pirati” a Bagnara Calabra tutto assumerà un’atmosfera più “carioca” del solito : il gruppo musicale di bossa nova “Sertaneja” animerà la serata trasmettendo a chi non ha mai avuto la possibilità di andare in Brasile di vivere una serata a a contatto con la tipica “alegrìa” dei Brasiliani,scacciando via la “saudade” del logorio della vita moderna.

Il gruppo è composto dal chitarrista e vocalist Pino Festicini, carioca d’adozione e che ha fatto della cultura brasiliana un’essenza della sua personalità nonché leader del gruppo,dalla vocalist Claudia Festicini,figlia di Pino nonché voce femminile del gruppo, e da Giampiero Vesio Todaro al contrabbasso e alla ritmica.

Pino Festicini,che ha vissuto a Rio De Janeiro per più di un anno, vuole tramandare attraverso il genere della bossa nova la magia del sound carioca,spaziando vari generi pur restando sempre nel worldwide brasileiro, consapevole di essere il primo nella provincia a dedicarsi a questo tipo di genere musicale.

Difatti si preannuncia una serata dai toni allegri,dai toni tranquilli,che trasmetterà ai presenti vibrazioni positive e che permetterà loro di dimenticare lo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana.