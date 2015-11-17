Alla Corte d’Appello di RC il Corso in Europrogettazione

Dalla sinergia tra il Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Reggio Calabria, l’Associazione Nazionale Forense di Reggio Calabria e l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e’ stato possibile realizzare il CORSO IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 “Come utilizzare i Fondi Europei in favore dei Professionisti e delle Imprese”.

Chi è l’europrogettista

L’Europrogettista e’ , infatti, un esperto dei piu’ importanti programmi europei e delle tecniche di europrogettazione con lo scopo di reperire i finanziamenti europei ed internazionali. Questa figura professionale puo’ essere una soluzione in un periodo di crisi economica.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Reggio Calabria, presieduto dall’Avv. Alberto Panuccio, e la Commissione Formazione e Deontologia dello stesso Ordine professionale, presieduta dall’Avv.ta Giuliana Barberi, al fine di intraprendere proprie iniziative rilevanti di formazione e di sostegno in favore dei propri iscritti ed a livello Regionale e Provinciale, in data 25 maggio 2015 hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa con la Regione Calabria per l’utilizzo dei Fondi Comunitari in favore della Avvocatura.

Il Corso si terra’ presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria – Sala Formazione Avv.ti di Reggio Calabria- e si articolera’ in cinque giornate 18-20-23-27e 28 novembre 2015

Al corso parteciperanno 55 avvocati del Foro di Reggio Calabria che sono stati selezionati per ordine di arrivo di domanda on-line ed a mezzo pec , la partecipazione e’ gratuita.

Il Corso verra’ in seguito nuovamente realizzato stante il numero rilevante delle richieste pervenute da parte degli iscritti.

Durata, moduli e attestati

La durata del Corso e’ di 18 ore concordate con i docenti ed articolata in 5 moduli . Al termine del Corso verranno consegnati ai partecipanti gli attestati di Europrogettista nei quali e’, altresi’, previsto il conferimento di n. 24 crediti formativi.

La docenza e’ affidata in prevalenza a relatorii esperti in Europrogettazione che, nelle rispettive giornate di intervento, procederanno ad una prima relazione informativa introducendo in modo sistematico ed esaustivo la strategia europea ed il nuovo quadro di programmazione finanziaria europea illustrando gli strumenti finanziari a disposizione in particolare dei professionisti, circa il loro funzionamento ed i riferimenti degli Enti e degli intermediari coinvolti nell’erogazione dei finanziamenti. L’obbiettivo e’ quello di avere la possibilita’ di individuare il bando che possa interessare il professionista mediante l’utilizzo appropriato delle Fonti normative a disposizione.

Seguiranno le attivita’ di natura tecnico operativa con riferimento ai criteri ai metodi e le tecniche a disposizione per la predisposizione della domanda di finanziamento e le sue modalita’ di presentazione, con casi pratici illustrati dai relatori. Durante il corso vi sara’ una giornata dedicata al Nuovo Welfare di Cassa Forense con l’intervento degli esperti della Istituzione che ha dato lo spunto per tutte le iniziative dell’Ordine con riferimento all’utilizzo dei Fondi Europei. Verra’ in seguito stabilita la data di consegna degli attestati.