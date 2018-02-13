Il 9 febbraio 2018 sono state rinnovate le cariche della Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AG.R.A.R.I.A (AGricoltura, Risorse forestali, Ambiente, Risorse animali, Ingegneria del territorio, Alimenti).

I componenti neoeletti all’unanimità dell’Assemblea, sono stati i proff. Stefano Colazza dell’Università di Palermo (Presidente), Giuseppe Zimbalatti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Vice-Presidente), Marco Trevisan dell’Università Cattolica di Piacenza, Giuseppe Scarascia Mugnozza dell’Università di Viterbo e Francesco Tei dell’Università di Perugia (componenti della Giunta).

La Conferenza Nazionale Universitaria di AG.R.A.R.I.A. è l’associazione che raccoglie i Direttori di Dipartimento delle 26 sedi universitarie, pubbliche e private, distribuite su tutto il territorio nazionale, impegnate nell’organizzazione e gestione di Corsi di laurea, di laurea magistrale (circa un centinaio per ciascun livello di formazione) e di Dottorato di Ricerca su tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agro-ambientali ed agro-alimentari.