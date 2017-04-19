Alla Mediterranea le conferenze del Vice Ministro Casero e del presidente Casini

Doppio appuntamento per il secondo modulo del corso 2016-2017 della Scuola di cultura politica organizzata dall’ISESP con la collaborazione del DiGiEc dell’Università Mediterranea. Sabato 22 aprile alle ore 12:00 ci sarà la conferenza dell’On. Luigi Casero, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze sul tema “Digital Economy – Aspetti fiscali e giuridici”. Lunedì 24 aprile alle ore 15:00 si terrà la conferenza di Pierferdinando Casini, presidente della Commissione Affari esteri del Senato sul tema “Centralità del Mediterraneo e futuro dell’Europa”.

Introdurranno le conferenze, i saluti di Francesco Manganaro, direttore del DiGiEc e di Raffaele Cananzi, presidente dell’Istituto ISESP. Moderano e concludono il presidente della Commissione Giustizia del Senato e direttore della Scuola Nico D’Ascola e Daniele Cananzi, coordinatore scientifico della Scuola. Gli incontri si terranno a Reggio Calabria presso l’ Atelier dell’Università Mediterranea – Complesso delle Torri – Salita Melissari.