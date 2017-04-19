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Alla Mediterranea le conferenze del Vice Ministro Casero e del presidente Casini

Il 22 aprile Luigi Casero e il 24 Pierferdinando Casini ospiti della Scuola di cultura politica Isesp, secondo modulo del corso 2016-2017

19 Aprile 2017 - 08:38 | di Vincenzo Comi

Università Mediterranea di Reggio Calabria, sede del ciclo di incontri Metropolis_2030

Doppio appuntamento per il secondo modulo del corso 2016-2017 della Scuola di cultura politica organizzata dall’ISESP con la collaborazione del DiGiEc dell’Università MediterraneaSabato 22 aprile alle ore 12:00  ci sarà la conferenza dell’On. Luigi Casero, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze sul tema “Digital Economy – Aspetti fiscali e giuridici”. Lunedì 24 aprile  alle ore 15:00 si terrà la conferenza di Pierferdinando Casini, presidente della Commissione Affari esteri del Senato sul tema “Centralità del Mediterraneo e futuro dell’Europa”.

Introdurranno le conferenze, i saluti di Francesco Manganaro, direttore del DiGiEc e di Raffaele Cananzi, presidente dell’Istituto ISESP. Moderano e concludono il presidente della Commissione Giustizia del Senato e direttore della Scuola Nico D’Ascola e Daniele Cananzi, coordinatore scientifico della Scuola. Gli incontri si terranno a Reggio  Calabria presso l’ Atelier dell’Università Mediterranea – Complesso delle Torri – Salita Melissari.

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