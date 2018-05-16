Giovedì 17 maggio dalle ore 15 alle 18, nell’ambito delle attività didattiche del Corso integrato di “Costruzioni rurali e rilievo del territorio” (Proff. Salvatore Di Fazio e Giuseppe Modica) si svolgerà nell’Aula I una “lezione aperta” sul tema “La cartografia catastale: recente evoluzione e nuove procedure di aggiornamento”. La lezione sarà tenuta in forma seminariale dal Dott. Antonio Grembiale, esperto di sistemi catastali. Potranno partecipare anche coloro che non sono iscritti al corso, nei limiti di capienza dell’Aula.

“Il sistema di aggiornamento della cartografia catastale, con la procedura Pregeo in vigore dal 1988, è stato totalmente automatizzato. Oggi con la versione 10.6 Apag 2.08 l’aggiornamento avviene in tempo reale e senza alcun intervento umano, anche di notte e nei giorni festivi, direttamente dallo studio dei professionisti abilitati.

In tale quadro, vengono presentate alcune innovazioni tecniche: dalla trasmissione telematica degli estratti di mappa digitali, rilasciati dal Catasto per la redazione degli atti di aggiornamento, ai controlli informatici, topografici e cartografici demandati alla procedura, sino al recente Geoportale Cartografico Catastale in applicazione della direttiva INSPIRE.”