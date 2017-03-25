Alla Mediterranea seminario di Diritto e Letteratura

Da oltre un mese, gli alunni delle classi V del Liceo”Pizi”, indirizzo Classico, frequentano il Seminario sul “DIRITTO E LETTERATURA” che, iniziato il 2 Febbraio, si svolge regolarmente a cadenza settimanale presso l’Università Mediterranea – Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia – di Reggio Calabria.

Attività di grande spessore culturale ed educativo, nonché di orientamento dei giovani nel futuro mondo universitario, essa è stata promossa dal DS dell’Istituto Superiore N. Pizi di Palmi, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, la quale, con un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella persona del Direttore prof. Francesco Manganaro, ha consentito ai partecipanti di essere presenti all’apertura dei lavori del ciclo di seminari che continueranno, secondo un calendario prefissato.

Da quest’anno, le attività, oltre ad arricchire le conoscenze curriculari e ad offrire spunti di riflessione sulle tematiche trattate, danno l’opportunità agli studenti partecipanti, qualora sceglieranno di proseguire gli studi nella suddetta Facoltà, di conseguire un credito formativo, riconosciuto dall’ Università stessa.

La prima lezione con gli studenti universitari

Nella prima lezione, svoltasi in orario pomeridiano presso la Città Universitaria, con la compresenza degli studenti universitari di Giurisprudenza che frequentano anch’essi il Seminario di Filosofia del Diritto, si è instaurato un clima culturale di confronto e di crescita tra il mondo degli alunni del Liceo e quello degli studenti universitari che, eccezionalmente, sono stati seduti sugli stessi banchi accademici e hanno dibattuto tra loro.

Il Direttore Prof. Francesco Manganaro, dopo aver salutato la D.S. M. Domenica Mallamaci, gli studenti del “Pizi”, gli universitari e tutti i docenti adunati nella funzione di tutor, ha presentato l’iniziativa, mostrando entusiasmo per la presenza degli alunni ancora impegnati nel completamento degli studi umanistici e spiegando loro la finalità formativa dei diversi moduli didattici dell’iter seminariale.

Tra gli interventi di inizio attività, quello della DS del Liceo “Pizi”, la quale ha ringraziato il Direttore del DiGiEc per aver mostrato attenzione ed apprezzamento verso il Liceo Classico “Pizi”, ponendo l’accento “ sull’attualità e pregnanza degli studi umanistici che, contrastando logiche massificanti e conformistiche e trascendendo mode temporanee, permettono ai futuri cittadini di sviluppare pensiero critico, sensibilità culturale, giuridica ed estetica “.

La lezione introduttiva del professor Cananzi

Definendola “lezione start”, il Professore Daniele M. Cananzi, direttore del CRED e professore di Filosofia del Diritto nel DiGiEc, ha “riscaldato” immediatamente l’atmosfera, sollecitando prima l’intervento di una studentessa universitaria per definire il termine “letteratura” e poi quello di un’alunna del Liceo Pizi per spiegare il significato del “Diritto”.

Col suo intervento, il Prof. Cananzi ha, poi, esplicitato il percorso formativo nei suoi contenuti che ormai sono in via di svolgimento negli incontri pomeridiani programmati, volti, attraverso la presentazione dei grandi classici della letteratura come Antigone, Il mercante di Venezia, le Memorie di Adriano, Frankenstein, a spiegare “il nesso e l’affinità tra il Diritto e la letteratura che, al di là di luoghi comuni definitori e classificatori, concernono la vita e l’azione umana e sono accomunati da una medesima struttura narratologica”.

Letteratura e Diritto: una trama comune

Questa trama comune che intesse letteratura e Diritto è stata puntualizzata dal prof. Cananzi con estratti da “Il mercante di Venezia” di Shakespeare che mostrano ai giovani, in modo pratico e attraverso la bellezza della parola letteraria, il volto dinamico, multiforme ed esistenziale del Diritto.

Al di là dei cancelli e degli steccati che paiono dividere il mondo dei libri da quello codificato delle norme, vi è una realtà che li congiunge: il mondo umano, la storia e la vita in cui il Diritto accade e diviene concreto, attraverso l’attività interpretativa degli uomini e delle donne.

Da quella lezione introduttiva ad oggi, passando per vari contenuti letterari e filosofici, l’entusiasmo della partecipazione dei giovani si mantiene sempre alto, impegnati come sono a prendere appunti, a fare domande e, soprattutto, a maturare conoscenze già acquisite, ma filtrate in una nuova prospettiva di confronti per somiglianze e differenze.

Il prossimo incontro del 29 marzo in Dipartimento

Nel prossimo Mercoledì 29 Marzo, tutti in Dipartimenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria presenteranno, presso la Casa della Cultura di Palmi, la loro offerta formativa ”La Mediterranea orienta” agli studenti delle quinte classi della Piana che lì convergeranno.

In quella sede, saranno ricevuti dal D.S., Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, dal Sindaco di Palmi, Dott. Giovanni Barone, dal Direttore Generale USR, Diego Bouche e dal Direttore USP, Dott.ssa Mirella Nappa; nel pomeriggio, il Prorettore, Delegato per l’orientamento, Prof. Alberto De Capua e tutti gli altri Professori universitari visiteranno il Liceo “Pizi” che hanno preferito, visti la partecipazione, l’impegno e la bravura degli alunni che partecipano ai Seminari di Diritto e Letteratura.

La loro presenza mira a sensibilizzare gli studenti, che dovranno scegliere la Facoltà in cui iscriversi, a preferire l’Università Mediterranea di Reggio, eccellenza del nostro territorio che non ha nulla da invidiare agli altri poli universitari della Regione e fuori Regione.

Marilea Ortuso