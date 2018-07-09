Alla Pescaria dei Campi, la favolosa frittura al metro ‘terra&mare’ e tanto altro
La PescAria dei Campi, aperta anche a luglio, amplia la proposta con il nuovo menù di pesce: piatti semplici e gustosi che portano il mare in tavola
09 Luglio 2018 - 10:56 | di Michele Favano
Voglia di mare, voglia di pesce. La Pescaria dei Campi, aperta anche per il mese di luglio, per gli amanti della buon cucina, ha ampliato la propria proposta e propone agli avventori anche il menù di pesce.
Così il noto locale reggino dà il benvenuto alla bella stagione con una novità speciale!
“Siamo lieti di presentarvi il nuovo menù a base di pesce. Piatti semplici e gustosi che porteranno il mare in tavola. Venite a provare PescAria dei Campi e fateci sapere cosa ne pensate!”
L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766
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