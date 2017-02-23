Alla Pinacoteca la presentazione degli eventi di ‘Fatti di musica’
Alla Pinacoteca Comunale, a fianco del Teatro Cilea, il promoter Ruggero Pegna presenta i prossimi eventi in programma a Reggio Calabria
23 Febbraio 2017 - 17:23 | di Redazione
Venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 11.30, presso la Pinacoteca Comunale (a fianco Teatro Cilea), si terrà la Conferenza stampa di presentazione dei nostri Prossimi Eventi in programma a Reggio Calabria.
Interverranno il dottor Franco Arcidiaco, delegato comunale alla Cultura, il dottor Gianni Latella, delegato comunale allo Sport e ai Grandi Eventi, il promoter Ruggero Pegna.
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