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Alla Pinacoteca la presentazione degli eventi di ‘Fatti di musica’

Alla Pinacoteca Comunale, a fianco del Teatro Cilea, il promoter Ruggero Pegna presenta i prossimi eventi in programma a Reggio Calabria

23 Febbraio 2017 - 17:23 | di Redazione

Ruggero Pegna, promoter e scrittore, autore del romanzo Il cacciatore di meduse

Venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 11.30, presso la Pinacoteca Comunale (a fianco Teatro Cilea), si terrà la Conferenza stampa di presentazione dei nostri Prossimi Eventi in programma a Reggio Calabria.

Interverranno il dottor Franco Arcidiaco, delegato comunale alla Cultura, il dottor Gianni Latella, delegato comunale allo Sport e ai Grandi Eventi, il promoter Ruggero Pegna.

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