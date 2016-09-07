Alla Pinacoteca la presentazione degli eventi delle Feste mariane
Giovedì 8 settembre alla Pinacoteca Civica la presentazione degli eventi culturali delle Feste Mariane e l'inaugurazione della mostra sulle rappresentazioni di Maria
07 Settembre 2016 - 12:44 | di Redazione
Si terrà domani giovedì 8 settembre alle ore 11 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione degli eventi culturali delle Feste Mariane e l’inaugurazione della mostra “Le rappresentazioni di Maria nei dipinti della Pinacoteca Civica dal 1300 al 1800”, allestita in onore della Madonna della Consolazione ed in occasione dell’approssimarsi delle Feste Mariane.
Nella circostanza verranno presentati il concerto del “Trio Barocco” e i “Cori Mariani”, organizzati dalla Curia in sinergia con l’Amministrazione comunale.
Alla conferenza stampa saranno presenti l’assessore alla Cultura dott.ssa Patrizia Nardi; la dott.ssa Lucia Lojacono direttore del Museo Diocesano di Reggio Calabria; Mons. Giorgio Costantino Rappresentante della Curia nel Comitato Feste Mariane. Modera Franco Arcidiaco.
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