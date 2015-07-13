Alla Provincia la presentazione di Premio Simpatia della Calabria
La conferenza stampa alla Provincia presenta l'edizione 2015 del premio e le iniziative collaterali, nel borgo di Chianalea a Scilla
13 Luglio 2015 - 18:49 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 15 luglio, alle ore 11, presso il Palazzo Storico della Provincia, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2015 dell’attesissimo “Premio Simpatia della Calabria”, organizzato dall’associazione Incontriamoci Sempre.
Il prestigioso Premio, riconosciuto a personaggi che hanno trasmesso l’immagine positiva, illustre e pulita della Calabria, quest’anno si svolgerà nell’affascinante borgo di Chianalea a Scilla.
Ai giornalisti sarà comunicato l’elenco degli insigniti e presentate tutte le iniziative collaterali organizzate per promuovere il territorio del comprensorio reggino.
Alla conferenza, moderata da Marco Mauro, interverranno il presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il vicepresidente Giovanni Verduci, l’assessore alla Cultura di Reggio Calabria Patrizia Nardi, l’assessore alla Cultura del Comune di Scilla Maria Gattuso, gli artisti Otello Profazio e Mimmo Cavallaro, il presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre Pino Strati.
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