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Alla stessa ora il prossimo anno. Al Cilea Marco Columbro e Gaia De Laurentis

Marco Columbro e Gaia De Laurentis portano al Teatro Cilea la celebre commedia romantica di Bernard Slade

20 Marzo 2015 - 12:04 | di Vincenzo Comi

Alla stessa ora, il prossimo anno: Marco Columbro e Gaia De Laurentis al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Nuovo appuntamento con il grande spettacolo a Reggio Calabria.

Venerdì 20 marzo alle ore 21, presso il Teatro Comunale F. Cilea, andrà in scena lo spettacolo Alla stessa ora, il prossimo anno, con gli attori di fama nazionale Marco Columbro e Gaia De Laurentis, commedia in due tempi di Bernard Slade.

È forse la più famosa ed amata commedia romantica del ventesimo secolo, ed è stata considerata la migliore fra tutte quelle a due personaggi, che hanno inondato le scene di Broadway. È diventata un film di successo e resta una delle commedie più prodotte nella storia dello spettacolo.

La direzione artistica è curata da Domenico Pantano C.T.M. CENTRO TEATRALE MERIDIONALE. Regia di Giovanni De Feudis, produzione di Enzo Sanny.

LOCANDINA TEATRO COMUNALE F. CILEA REGGIO CALABRIA -SPETT. ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO

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