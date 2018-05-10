La carovana dei ciclisti del Giro d’Italia alla partenza della tappa tutta calabrese Pizzo Calabro – Praia a Mare di domani venerdì 11 maggio, potranno degustare e assaporare frutta calabrese privilegiando la stagionalità e la qualità certificata. Saranno ben 6000 le confezioni, che verranno distribuite, nell’importante evento organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e da ISMEA, dall’azienda Cof spa- Ortomania di Vibo Valentia che da otto anni è vincitrice del programma europeo “Frutta e Verdure nelle Scuole” finanziato dall’ Unione Europea per promuovere ed incentivare tra i più giovani il consumo di frutta e verdura.

Alla partenza come testimonial ci sarà la presenza di numerose scolaresche. “E’ un modo significativo – sottolinea Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – per rappresentare ad un vasto pubblico la straordinaria varietà e salubrità della frutticoltura calabrese che fa un tutt’uno con la bellezza del territorio e dell’ambiente e consolida il nesso inscindibile tra i prodotti e il territorio, che sono la base e la forza della nostra agricoltura”.

Fonte: Ufficio Stampa Coldiretti Calabria