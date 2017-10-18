All’Accademia del Tempo Libero, l’evento ‘Tra musica e poesia, il fascino della pittura estemporanea’
Sabato 21 ottobre l'arte in tre sfaccettature, musica, poesia e pittura, con Alessandro Allegra, Nino Pizzimenti, Caterina Rescigno e Alice e Laura Gangemi
18 Ottobre 2017 - 09:51 | di Vincenzo Comi
Sabato 21 ottobre 2017, presso l’accademia del tempo libero, avrà luogo un appuntamento con l’arte, dal titolo “Tra musica e poesia, il fascino della pittura estemporanea “.
I protagonisti (il pittore Alessandro Allegra, lo show man Nino Pizzimenti, l’attrice Caterina Rescigno e le due musiciste Alice e Laura Gangemi) cercheranno di declinare l’arte in tre delle sue sfaccettature (musica, poesia e pittura) che si coniugheranno senza perdere la loro identità.
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