All’Arena dello Stretto il concerto ‘Mare Nostrum’ della cantastorie Francesca Prestia
Giovedì 31 agosto l'Arena dello Stretto ospita 'Mare Nostrum', tributo musicale alla Calabria della cantastorie Francesca Prestia
29 Agosto 2017 - 16:50 | di Eva Curatola
Giovedì 31 agosto nella bellissima cornice dell’Arena dello Stretto, prenderà vita Mare Nostrum, concerto della cantastorie Francesca Prestia.
Un prezioso tributo alla nostra Calabria parte dalla cantante e cantastorie Francesca Prestia nella creazione di uno spettacolo che racconta delle nostre antiche ed affascinanti origini.
Il magico scenario dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il 31 agosto 2017, ospiterà il concerto dell’artista calabrese, che si esibirà presentando uno spettacolo musico – culturale dal titolo “Mare Nostrum” che attraverso un percorso narrativo musicale racconta pagine di storia della Calabria e della città di Reggio.
Il concerto è organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito delle iniziative previste in occasione del 2767esimo anniversario della nascita di Reggio Calabria.
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