All’Arena dello stretto ‘Giochiamo per un sorriso’

Domenica 12 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 21 presso l’incantevole scenario dell’Arena dello stretto si svolgerà la manifestazione “Giochiamo per un sorriso” organizzata dal Circolo ACLI-Ludos Vecchia Miniera e dalle ACLI Provinciali di Reggio Calabria con la speciale partecipazione dell’associazione ludico educativa L’elefante, l’associazione ludico HIP HIP URRA’!!!, la scuola di danza STUDIO DANZA di Danila & Andrea Crisafi, i Pagliacci Clandestini, la Ludos Academy, la FIB di Reggio Calabria e l’ASD Libertas.

Sarà una giornata all’ insegna della gioia e dell’allegria interamente dedicata ai bambini della nostra città, con gonfiabili, percorsi motori, teatro delle marionette, spettacolo delle bolle, campi da calcio e pallavolo, il gioco delle bocce, truccambimbi, baby-dance, musica, animazione, mascotte, personaggi Disney e tante altre sorprese.

L’ingresso sarà gratuito ed il contributo volontario offerto verrà interamente devoluto al reparto di Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabria.

La madrina della manifestazione sarà Anna Barbaro, atleta della ASD Polisportiva Team 14, pluricampionessa e atleta della Nazionale Italiana di Paratriathlon.