Alle Muse l’incontro ‘Sei forte Papà’
Domenica 19 marzo alle 18 l'associazione Le Muse dedica un incontro alla figura del papà e presenta la collettiva Una cravatta d'arte
17 Marzo 2017 - 14:41 | di Federica Geria
Domenica 19 Marzo alle ore 18 presso la sede dell’associazione culturale “Le Muse”, in via San Giuseppe 19, si terrà l’incontro dal titolo “Sei forte, papà”, durante il quale si parlerà della figura maschile e del suo ruolo. Ospiti della serata l’avv. Giovanna Manganella – collezionista, Mons. Giacomo D’Anna – parroco di San Paolo alla Rotonda, Fabrizio Romeo – artigiano della pipa, l’avv. Giuseppe A. Morabito, presidente Pro Familia e il dirigente scolastico Angelo Vecchio Ruggeri.
Nell’ambito della conversazione sarà presentata la collettiva “Una cravatta d’arte” con le opere degli artisti Muse Marisa Scicchitano, Angelo Meduri, Santina Milardi, Grazia Papalia, Francesco Logoteta, Antonella Laganà, Rossella Marra, Adele Leanza, Mimma Gorgone, Pierfilippo Bucca e Nunzia Gimondo.
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