Quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia per i giallorossi

Subito al lavoro in palestra per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia tornata ieri mattina a Vibo Valentia dopo il ko di ieri in casa della Sir Safety Conad Perugia.

Gli uomini di coach Kantor hanno svolto una seduta pesi di scarico dopo la sconfitta subita in quattro set al Pala Evangelisti. I giallorossi devono ricaricare le batterie in vista di giovedì prossimo, giovedì 12 gennaio, quando affronteranno, alle ore 20:30, diretta Rai Sport 1, la Cucine Lube Civitanova nei quarti della Del Monte® Coppa Italia.

Sarà, dunque, una sfida molto affascinante quella che la compagine del presidente Pippo Callipo giocherà all’Eurosuole Forum di fronte agli ex di turno: coach Blengini, il palleggiatore Corvetta e il martello tedesco Kaliberda.

Tornando al match di ieri contro Perugia, alla Tonno Callipo è mancata la giusta continuità in attacco. Percentuali basse per tutti gli atleti, tranne per il centrale brasiliano Deivid Jr Costa: il classe 1988 ha chiuso la gara con il 55% in attacco, 11 punti e 5 muri realizzati. Contro Civitanova servirà la migliore Tonno Callipo per cercare di competere contro la capolista del Campionato di SuperLega UnipolSai. Oggi pomeriggio coach Kantor dirigerà l’allenamento imperniato sulla tecnica e mercoledì mattina seguirà l’ultimo allenamento in terra calabrese. Nel pomeriggio la partenza verso le Marche.

Nella foto, un attacco di Peter Michalovic contrastato a muro da Zaytsev e Buti (foto Ufficio Stampa Sir Safety Conad Perugia)