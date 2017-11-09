Allerta meteo livello arancione: i consigli dell’Amministrazione Comunale
Allerta di livello 1 per precipitazioni intense da venerdì 10 a sabato 11 novembre: le raccomandazioni dell'Amministrazione comunale ai cittadini
09 Novembre 2017 - 18:41 | di Vincenzo Comi
A seguito del “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta 1 (moderata arancione) nella zona Cala 3 del Tirreno Meridionale, dalle ore 12:00 di domani venerdi 10 novembre 2017 alle ore 14:00 di sabato 11 novembre, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile :
- non mettersi in viaggio se non strettamente necessario
- evitare i sottopassi
- abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche
- nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori
- non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.
Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune di Reggio Calabria:
http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/ProtezioneCivile/articolo104673.html
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