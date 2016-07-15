All’Hamburgeria la serata benefica di Dacci una Zampa

“Oggi abbiamo scelto di aiutare, per come possiamo, seppur nel nostro piccolo, l’associazione Dacci una zampa!”

Esordisce così Federica Geria, titolare dell’attività ristorativa HamburgeriaRC a Reggio Calabria, che ha da poco lanciato su Facebook l’evento benefico “Costruiamo Ohana” nato dall’obiettivo di contribuire alla raccolta fondi organizzata dall’associazione Onlus Dacci una Zampa, in vista della creazione di Ohana, l’oasi canina che, speriamo ben presto, sorgerà a Reggio Calabria.

La serata benefica all’Hamburgeria

Attorno a tanto buio si apre un piccolo spiraglio di luce, un momento di gioia, di aggregazione e di beneficienza, in cui tra una panino in compagnia e un sorriso si potrà anche donare. Motto della serata: mangia un hamburger e doni!

Ai microfoni di CityNow Federica Geria, che spiega in cosa consisterà l’evento.

Quando e dove?

“Giovedì 21 luglio a partire dalle ore 20:00, all’Hamburgeria, per chi non lo sapesse, Reggio Calabria, Via De Blasio n. 3!”

Come si potrà partecipare alla raccolta fondi?

“Partecipare sarà davvero semplice: mediante la consumazione di un hamburger infatti ogni persona contribuirà direttamente alla raccolta fondi di Dacci una Zampa per la costruzione dell’oasi canina Ohana, quindi, vogliamo specificare, che parte del nostro incasso verrà devoluto in beneficenza. La scelta degli hamburger sarà, come sempre, molto vasta, il nostro menù infatti offre diversi tagli di carne, toscana, piemontese, argentina, pollo, o per chi preferisce scelte vagane e vegetariane, non mancheranno i nostri burger a base di soia, seitan e cajun. Insomma, consumando un nostro hamburger, donerete una piccola parte! Stiamo anche scegliendo una birra mirata, mediante l’acquisto della quale si potrà donare, a breve ve lo comunicheremo! Beh poi chi vorrà potrà fare anche delle offerte libere e volontarie”.

Obiettivi della serata?

“Ovviamente quello di raccogliere fondi, confidiamo in una calorosa partecipazione da parte di tutti, insieme possiamo costruire un sogno, basta davvero un piccolo gesto. Contemporaneamente un altro obiettivo è senza dubbio quello di far divertire i nostri clienti, coloro che ci sceglieranno e che vorranno partecipare all’evento. Ad animare la serata, oltre le volontarie dell’associazione, che saranno pronte a spiegare a tutti i loro progetti, contribuirà infatti anche il disegnatore Gabriele Candido, il quale creerà per tutti i clienti delle fantastiche caricature sul momento! Ad ogni caricatura corrisponderà un’offerta libera di minimo 1€, che verrà interamente devoluta all’associazione. Verrà anche allestito un banchetto in cui le volontarie venderanno, sempre a scopo benefico, gadget, t-shirt, tazze, tutto rigorosamente personalizzato Dacci una Zampa!”

Una serata da non perdere

Una serata dunque da non perdere, all’insegna della beneficenza: “Vi aspettiamo in tanti. Insieme si può: un piccolo contributo per costruire un grande sogno!”

Hamburgeria RC, via De Blasio n.3

Infoline: 0965895043

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