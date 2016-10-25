All’Hamburgeria la serata benefica a favore di Dacci Una Zampa

L’Hamburgeria è lieta di invitarvi alla serata benefica a favore dell’associazione onlus Dacci una Zampa…mangia un hamburger e doni!*

Martedì 25 ottobre a partire dalle ore 20:00, mediante la consumazione di uno dei nostri hamburger contribuirai alla raccolta fondi di Dacci una Zampa, nata dall’obiettivo di costruire l’oasi canina “Ohana”. Ricordiamo che all’Hamburgeria non manca la scelta vegana e vegetariana. Il nostro menù comprende infatti burger di soia/seitan/cajun!

Inoltre si potrà contribuire alla raccolta fondi anche con l’acquisto di una birra alla spina McFarland da 20 cl o 40 cl! Il nostro slogan? Donazioni alla spina!

Ad animare la serata, oltre le volontarie dell’associazione, che saranno pronte a spiegare i loro progetti, contribuirà anche il disegnatore Gabriele Candido, che creerà per tutti i clienti delle fantastiche caricature sul momento! Ad ogni caricatura corrisponderà un’offerta libera di minimo 1€, che verrà interamente devoluta a Dacci una Zampa.

Verrà anche allestito un banchetto in cui le volontarie venderanno, a scopo benefico, gadget, tshirt, tazze, tutto personalizzato Dacci una Zampa!

Vi aspettiamo in tanti, insieme possiamo costruire un sogno, basta un piccolo gesto!

“Quell’oasi è il nostro sogno per portare via i nostri cani…vederli liberi e sereni come lo erano prima.”