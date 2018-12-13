Il countdown è iniziato e il nuovo anno si avvicina. In tanti si domandano cosa il 2019 ha in serbo per noi. Ma le certezze nelle nostre vita sono veramente poche. Una di queste è quella di trovare l’Hostaria dei Campi sempre a vostra disposizione, anche nella notte di San Silvestro.

Chi dice che per mantenere vive le tradizioni sia necessario passare ore davanti ai fornelli e cominciare il nuovo anno stanchi di quello appena trascorso?

Noto per la sua squisita pizza, punta di diamante della sua offerta, il locale del centro città reggino è divenuto famoso per la sua vasta scelta di proposte. Pesce, carne, misti, l’Hostaria dei Campi si propone di soddisfare ogni vostra richiesta con l’impegno e la passione di sempre.

Iniziate a prenotare, i posti sono limitati. È possibile chiamare dalle ore 17:30 al 0965.324003 o al 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)