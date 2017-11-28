Mercoledì 29 novembre l'Ordine dei Chimici della Calabria e la Polizia Scientifica portano nella scuola un incontro su sostanze stupefacenti e smart drug

L’evento è organizzato dall’Ordine dei Chimici della Calabria in sinergia con il Gabinetto di Polizia Scientifica di Reggio Calabria e l’ITT “Panella-Vallauri“. L’inizio dei lavori è previsto per Mercoledì 29 novembre alle ore 9.30 con i saluti della DS Prof.ssa Anna Nucera cui seguiranno quelli del Dottor Alessandro Teatino, Presidente dell’Ordine dei chimici della Calabria, del Dottor Raffaele Grassi, Questore di Reggio Calabria e del suo Vice Questore Aggiunto Dottor Ferruccio Martucci, Dirigente del gabinetto di Polizia Scientifica di Reggio Calabria.

Durante l’incontro sono previste le relazioni del Dottor Francesco Sudoso, Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, sul tema “Sostanze stupefacenti e psicotrope caratteristiche ed effetti”, del Dottor Giovanni Andò, Medico Legale, su “Gli effetti delle droghe sul corpo umano” e del dottor Giuseppe Panzera, del Consiglio Nazionale dei Chimici, su “Smart Drug. Sono davvero furbe? I rischi delle droghe non catalogate”. Seguirà il dibattito.

La realizzazione dell’evento, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Professoressa Anna Nucera, avviene grazie all’impegno della Prof.ssa Carmen Gangemi, ex consigliere dell’Ordine dei Chimici e del Dottor Giuseppe Panzera del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Fonte: ITT “Panella-Vallauri”