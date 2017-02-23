Allo Spazio Open ‘Il mio canto libero…’

Un pomeriggio di musica e riflessioni con Martino Parisi e Mario Meliadò, con le voci emergenti Laura Lascala, Ambra Ielo ed Emanuela Surace

Sabato 25 febbraio ore 18:00, presso lo Spazio Open (in Via Filippini 23/25, Angolo Giudecca a Reggio Calabria), si terrà l’evento “Il mio canto libero. L’importanza di educare con la musica”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Open in collaborazione con l’Accademia Pentakàris.

Si parlerà di musica insieme al Direttore dell’Accademia Martino Parisi e al giornalista Mario Meliadò, ma soprattutto sarà un pomeriggio di musica, grazie agli interventi canori di tre giovani voci emergenti Laura Lascala, Ambra Ielo ed Emanuela Surace. L’ingresso è libero.