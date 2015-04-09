Allo Zanotti Bianco va in scena “Patres”, secondo spettacolo della Rassegna Teatrale 2015 “Alone”

La Compagnia Teatrale Scena Nuda mette in scena il secondo spettacolo della Rassegna Teatrale 2015 “Alone“: “Patres“, che si svolgera’ presso il Teatro U. Zanotti Bianco, domenica 12 aprile alle ore 21.00

Data e cast dello spettacolo

Domenica 12 aprile ore 21.00

PATRES

di Saverio Tavano

Produzione Scenari Visibili | Regia Saverio Tavano

con Dario Natale e Gianluca Vetromilo

drammaturgia Saverio Tavano

tecnica Pasquale Truzzolillo

foto di scena Angelo Maggio/Pasquale Cimino

Un giovane Telemaco di Calabria attende da anni il ritorno di suo padre, paralizzato dall’attesa, davanti all’orizzonte che può solo immaginare dal buio della sua cecità, attende su una spiaggia bagnata dal Mar Tirreno, mette le mani avanti per vedere l’orizzonte, si rivolge verso il mare e aspetta che questo padre ritorni.

È il mare che scandisce e accompagna la vita di questo figlio incapace di vedere come di andare, in attesa di un padre che invece non è in grado di restare/tornare a casa, in una terra a volte ostile. Un “Patres” che lega il figlio ad una corda perché altrimenti potrebbe perdersi, incapace di stargli accanto, non ritrova il coraggio della testimonianza e la forza della trasmissione.

Telemaco dalla lunga attesa, non aspetta un Godot, aspetta realmente qualcuno e l’attesa è dinamica, come un’erranza, un rischio.

Patres parla dei padri e della loro collocazione in questo momento storico: orfani di padri maestri, padri politici, padri spirituali.

Goethe dice che l’eredità sta in un movimento di riconquista, vero erede è un orfano a cui nessuno garantirà nulla. E dunque ereditiamo il niente, ma non proveniamo dal niente, occorre quindi recuperare il nostro scarto col passato.

Abbonamenti e biglietteria

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015:

Costi Abbonamenti

Intero €50,00

Ridotto €40,00

Diritto di prelazione fino a sabato 21 marzo per gli abbonati della stagione 2013/2014

Ritiro degli abbonamenti presso la biglietteria

Orari biglietteria:

venerdì 10 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.00

sabato 11 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.00

domenica 12 aprile a partire dalle ore 19.00

Possibilità di prenotazione telefonica

Info: 0965.894492 – 329.7093091

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