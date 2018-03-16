Il Prof. Walter Nocito, docente di Diritto Pubblico all’Università della Calabria, terrà nell’ambito del corso di Pedagogia della R-Esistenza una Conferenza dal titolo: Cittadini, Repubblica, educazione costituzionale, lunedì 19 marzo alle 14.45 presso l’University club dell’Università della Calabria. Nocito parlerà ai 250 studenti del corso del valore pedagogico della Carta Costituzionale.

«Il Prof. Walter Nocito, dichiara Giancarlo Costabile del Laboratorio di Pedagogia della R-Esistenza, è uno studioso serio e di alto spessore morale. E’ un punto di riferimento per colleghi e cittadini, perché ha sempre saputo coniugare il valore della ricerca scientifica con la testimonianza di una pedagogia militante a difesa dei principi della nostra Carta Costituzionale. Abbiamo bisogno oggi, chiude Costabile, di intellettuali organici come Nocito capaci di parlare al Paese, interpretandone la crisi etica e lo smarrimento sociale.»