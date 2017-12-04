Continua l’impegno dell’Università Mediterranea per il coinvolgimento delle giovani risorse intellettuali della nostra città. Ancora una volta protagonista il Dipartimento DiGiEc diretto dal Prof. F. Manganaro.

Il Prof. A. Miceli, incaricato di svolgere l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese, in collaborazione con il Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze Economiche Prof. D. Nicolò e del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Prof M. Ferrara, ha organizzato – in data 7 Dicembre alle ore 14 – nei locali del Dipartimento, un seminario di “testimonianza aziendale” del Dott. Giuseppe Monsone, Regional Manager EUROPE 3 della Leonardo SpA – ex Finmeccanica-.

Il percorso di Giuseppe Monsone

Questi attualmente è in Missione permanente all’estero, a Budapest, dove ha fondato la prima Filiale del Gruppo in Ungheria.

Egli è responsabile Marketing, Sales and Business Development di un gruppo di nazioni europee; tra le più importanti: Polonia, Ungheria, Austria, Spagna, Portogallo, Romania e Ucraina.

Leonardo SpA in numeri

La Leonardo s.p.a., attiva nei settori dell’aerospazio, veicoli, difesa e sicurezza, rappresenta oggi una delle realtà industriali più significative del nostro Paese, basti pensare che solo nel 2016 sono stati investiti in ricerca e sviluppo 1.4 miliardi di euro con l’impiego di circa 10.000 dipendenti. Essa è presente in 20 Paesi, con 180 siti di cui 46 all’estero. Ha 83 stabilimenti produttivi di cui 42 in Italia. Sono attualmente 150 i Paesi che utilizzano prodotti, sistemi e servizi della Leonardo SpA.

Recentemente in partnership con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ha istituito “ L’i.lab Matematica “ – fluidodinamica e i modelli matematici applicati al volo”-. Questo laboratorio ha tra gli obiettivi di “avvicinare in modo informale e divertente” giovani e giovanissimi.

Da segnalare anche la partecipazione al seminario di Samuele Furfaro, Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Confindustria della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ciò ad ulteriore testimonianza del felice connubio tra l’istituzione universitaria e il territorio.