‘Alta formazione per procuratore sportivo’, presentato il corso

È una delle una delle professioni più ambite, soprattutto in Italia, in virtù del prestigio, del successo e del lustro professionale. È la figura del procuratore sportivo che, con la “deregulation” introdotta nell’aprile 2015, è stata liberalizzata e si è aperta al mercato. Non è più necessario superare un esame e non è richiesto uno specifico titolo di studio per avere la licenza di procuratore. E questa mattina la sala conferenze della Confcommercio di via Castello 4 ha ospitato la presentazione del Corso di alta formazione per Procuratore Sportivo organizzato da ISV Group, in collaborazione con Cedam Reggio Calabria, e patrocinato da Confcommercio, Regione Calabria e Comune di Reggio Calabria, che partirà il prossimo 7 aprile.

Il corso è rivolto a quanti siano interessati ad intraprendere questa stimolante professione e, come ha affermato il referente CEDAM Carmine Antonio Tommasini in apertura di lavori, non è richiesto uno specifico titolo di studio per partecipare. Alla presentazione era presente il CONI Calabria con la neo-eletta delegata provinciale reggina, Marisa Lanucara, e l’Avv. Paolo Surace, Presidente della F.I.P per la provincia di Reggio Calabria. Hanno portato i loro saluti il delegato allo Sport della Regione Calabria, On.le Giovanni Nucera e del Comune di Reggio Calabria dott. Giovanni Latella.

Gli interventi alla presentazione del corso

Come è stato ribadito in conferenza stampa, quella del procuratore sportivo è una professione complessa e “per questa ragione l’Ordine è presente e partecipa assegnando all’evento 14 crediti formativi. – ha spiegato il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria Avv. Alberto Panuccio – Oggi è più che mai necessario acquisire, approfondire e affinare le competenze tecniche necessarie ad assistere in modo qualificato e professionale i propri atleti”.

“La qualità e la competenza sono le chiavi per scendere in campo da protagonisti” – ha aggiunto il Presidente Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro nell’ospitare l’iniziativa.

“Cercheremo di trasferire quelle che sono state le nostre competenze nel percorso sportivo abbracciando tutte le sfaccettature, dai comportamenti alle norme” – ha ribadito il docente Avv. Giuseppe Panuccio. Infatti, il corso permette di approfondire le modalità di costituzione di una fitta rete di contatti, l’individuazione di giovani talenti, gli strumenti per promuovere con efficacia e redditività i propri atleti, le collaborazioni con procuratori stranieri e l’assistenza completa e qualificata di un proprio calciatore in una trattativa di mercato.

“Il taglio teorico-pratico del corso, che sarà ospitato per tutta la durata alla Confcommercio, consente di acquisire tutte le informazioni necessarie per accostarsi a questa interessante e stimolante professione – ha rimarcato Giuseppe Strangio direttore di ISV Group – e per entrare in contatto con importanti professionisti del settore in grado di offrire al corsista un approccio diretto al mondo dello sport professionistico”.

Una figura fondamentale non solo legata al mondo del calcio ma anche della palla a spicchi. Tra i docenti del corso, infatti, spiccano Polo Dattola, procuratore sportivo ex Gea ora Uniplayer football manager; Claudio Crocè, fiduciario Associazione italiana calciatori e giudice F.I.P; Sergio Zumbo, procuratore sportivo già Direttore generale della Viola basket di Reggio Calabria.

L’attestato di partecipazione

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valevole a ogni effetto di legge e, a richiesta degli interessati, ISV Group curerà la procedura di iscrizione al registro procuratori sportivi FIGC. Per iscrizione o informazione è possibile contattare lo 0965/1875254 oppure il sito www.isvgroup.it